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    Новости

    «Песочный человек», отзывы критиков: «Взяли всё лучшее из комикса!»

    5 августа 2022
    05.08.2022
    61
    2 минуты на чтение
    «Песочный человек», отзывы критиков: «Взяли всё лучшее из комикса!»

    Первый сезон сериала «Песочный человек», экранизации фэнтези-комикса Нила Геймана, вышел на Netflix — и пока что его очень хвалят. На момент этой публикации из 34 обзоров, учтённых Rotten Tomatoes, только 5 оказались отрицательными. Экранизацию хвалят за близость к графическому роману, за кастинг и актёров и за впечатляющий мир снов.

    «Песочный человек» оживил Сон и его родичей-Вечных так, как Нил Гейман и его давние фанаты и мечтать не могли в самых смелых грёзах.

    — Амелия Эмбервинг, IGN

    Он с самого начала шокирующий. Он затягивающий, порой игривый и уж точно грандиозный. Но в первую очередь — мрачный.

    — Ребекка Николсон, Guardian

    Роскошная, мрачная и амбициозная экранизация порой заходит на территорию китча со всеми этими пафосными монологами и выкрутасами высокой моды, но всегда остаётся увлекательной и захватывающей.

    Ричард Рёпер, Chicago Sun-Times

    Многие авторы отметили, что сериал бережно относится к первоисточнику:

    Внимание к первоисточнику, впечатляющий актёрский состав и постепенное раскрытие мира, на которое явно требуется больше сезонов. «Песочный человек» — творение из грёз.

    — Ричард Ньюби, Empire

    Сериал в основном следует комиксу и берёт всё лучшее из комикса, так что это как минимум очень удачная версия истории — ведь, ещё раз, эта история хороша сама по себе.

    Сэм Барзанти, AV Club

    Поставив точность адаптации превыше креативности, «Песочный человек» достойно передаёт комикс — но всё же не достигает уровня самостоятельной классики.

    Энджи Хан, Hollywood Reporter

    «Песочный человек», отзывы критиков: «Взяли всё лучшее из комикса!» 1

    Некоторые, впрочем, отмечают и недостатки. Например, в Screen Rant, похвалив сериал в целом, пишут, что первая половина сезона слабее второй:

    Те, кто не бросит сериал, будут вознаграждены более сильной второй половиной, но сериалу ещё предстоит определиться с чётким взглядом на первоисточник.

    Александр Харрисон, Screen Rant

    Авторам немногих отрицательных обзоров сериал показался просто скучным, и они вовсю шутили насчёт того, как он вгоняет в сон:

    Результат весьма средненький: не грёзы, не кошмар, а вялая полудрёма, какая бывает, когда вы голодны, а до обеда ещё час.

    — Ник Хилтон, Independent

    «Песочный человек» невыносимо медленный, нудный и попросту скучный, это неожиданный провал.

    —Келли Лоулер, USA Today

    Сериалу про «владыку снов» вполне подобает то, что он способен погрузить зрителей в сон.

    —Дэн Эйнав, Financial Times

    Но такие отзывы остались в глубоком меньшинстве (мы тут привели их почти все). Позитив явно преобладает, и похоже, что «Песочный человек» станет одним из самых высокооценённых сериалов года. По достоинству или нет — увидим сами, но по крайней мере, уже ясно, что с сериалом стоит ознакомиться.

    «Песочный человек» в основном попадает в точку, и это настолько эстетичная адаптация, насколько реально было ожидать. Фанаты Геймана, наконец-то понеслось!

    — Эд Павер, Daily Telegraph

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     Никита Казимиров |  27.12.2019

    Мир комикса Нила Геймана «Песочный человек» причудлив и сюрреалистичен, но у него есть своя логика, а проблемы его героев созвучны нашим.

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