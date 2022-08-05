«Песочный человек», отзывы критиков: «Взяли всё лучшее из комикса!»

Первый сезон сериала «Песочный человек», экранизации фэнтези-комикса Нила Геймана, вышел на Netflix — и пока что его очень хвалят. На момент этой публикации из 34 обзоров, учтённых Rotten Tomatoes, только 5 оказались отрицательными. Экранизацию хвалят за близость к графическому роману, за кастинг и актёров и за впечатляющий мир снов.

«Песочный человек» оживил Сон и его родичей-Вечных так, как Нил Гейман и его давние фанаты и мечтать не могли в самых смелых грёзах. — Амелия Эмбервинг, IGN Он с самого начала шокирующий. Он затягивающий, порой игривый и уж точно грандиозный. Но в первую очередь — мрачный. — Ребекка Николсон, Guardian Роскошная, мрачная и амбициозная экранизация порой заходит на территорию китча со всеми этими пафосными монологами и выкрутасами высокой моды, но всегда остаётся увлекательной и захватывающей. Ричард Рёпер, Chicago Sun-Times

Многие авторы отметили, что сериал бережно относится к первоисточнику:

Внимание к первоисточнику, впечатляющий актёрский состав и постепенное раскрытие мира, на которое явно требуется больше сезонов. «Песочный человек» — творение из грёз. — Ричард Ньюби, Empire Сериал в основном следует комиксу и берёт всё лучшее из комикса, так что это как минимум очень удачная версия истории — ведь, ещё раз, эта история хороша сама по себе. Сэм Барзанти, AV Club Поставив точность адаптации превыше креативности, «Песочный человек» достойно передаёт комикс — но всё же не достигает уровня самостоятельной классики. Энджи Хан, Hollywood Reporter

Некоторые, впрочем, отмечают и недостатки. Например, в Screen Rant, похвалив сериал в целом, пишут, что первая половина сезона слабее второй:

Те, кто не бросит сериал, будут вознаграждены более сильной второй половиной, но сериалу ещё предстоит определиться с чётким взглядом на первоисточник. Александр Харрисон, Screen Rant

Авторам немногих отрицательных обзоров сериал показался просто скучным, и они вовсю шутили насчёт того, как он вгоняет в сон:

Результат весьма средненький: не грёзы, не кошмар, а вялая полудрёма, какая бывает, когда вы голодны, а до обеда ещё час. — Ник Хилтон, Independent «Песочный человек» невыносимо медленный, нудный и попросту скучный, это неожиданный провал. —Келли Лоулер, USA Today Сериалу про «владыку снов» вполне подобает то, что он способен погрузить зрителей в сон. —Дэн Эйнав, Financial Times

Но такие отзывы остались в глубоком меньшинстве (мы тут привели их почти все). Позитив явно преобладает, и похоже, что «Песочный человек» станет одним из самых высокооценённых сериалов года. По достоинству или нет — увидим сами, но по крайней мере, уже ясно, что с сериалом стоит ознакомиться.

«Песочный человек» в основном попадает в точку, и это настолько эстетичная адаптация, насколько реально было ожидать. Фанаты Геймана, наконец-то понеслось! — Эд Павер, Daily Telegraph