Пираты смогли выложить в сеть интерактивный эпизод «Чёрного зеркала»

28 декабря на Netflix вышел первый интерактивный эпизод «Чёрного зеркала» — «Брандашмыг». У фильма 5 вариантов финала, которые зависят только от выбора зрителя по ходу просмотра. Воплотить такое технически достаточно сложно, поэтому пиратам пришлось потрудиться, чтобы скачать фильм, а потом выложить его в сеть. Однако они смогли. Правда, «Брандашмыг» доступен для просмотра только с одним вариантом концовки.

Вот так выглядит блок-схема прохождения, где видно, какое решение надо принять, чтобы дойти до каждого финала.

Время на принятие решения ограничено. В том случае, если пользователь не успевает сделать выбор самостоятельно, он делается по умолчанию. Именно так пираты и пришли к той единственной концовке, которая сейчас есть на торрентах. 68 раз стриминговый сервис самостоятельно выбирал развитие событий — этот линейный таймлайн и является основным.

Но мы всё же советуем оформить пробную подписку на Netflix, ведь тогда у вас будет возможность узнать, как развивались события в четырёх других финалах.