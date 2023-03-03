По игре Dead by Daylight снимут хоррор-фильм

Behaviour Interactive объявила, что асимметричный сурвайвл-хоррор Dead by Daylight получит полнометражную экранизацию.

За производство будут отвечать сами разработчики игры, а также студии Atomic Monster Productions («Проклятие Аннабель») и Blumhouse Productions («Человек-невидимка» 2020 года).

Продюсерами выступают Джейсон Блум и Джеймс Ван. Сейчас они ищут режиссера, который знаком со вселенной игры и может придумать свою историю для фильма.

Никаких сюжетных деталей нет. Интересно, что сама по себе Dead by Daylight на половину состоит из коллабораций с другими популярными хоррорами.