Художник Иэн О’Тул (Ian O’Toole) у себя в твиттере поделился иллюстрациями к грядущей настольной игре по мотивам романа Сюзанны Кларк «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл».

Эту игру выпускает на Западе издательство Osprey Games, а её авторами выступают Марко Магги (Marco Maggi) и Франческо Непителло (Francesco Nepitello). Ранее Непителло занимался разработкой «Войны кольца», одной из самых высокоценённых игр по вселенной Толкина.

Дата выхода Jonathan Strange & Mr Norrell: A Board Game of English Magic не уточняется, известно лишь, что она сразу поступит в продажу, а не будет выпускаться через кикстартер.

По книге «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл» выпустят настольную игру 1 По книге «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл» выпустят настольную игру 2 По книге «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл» выпустят настольную игру 3 По книге «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл» выпустят настольную игру 4 По книге «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл» выпустят настольную игру 5 По книге «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл» выпустят настольную игру 6

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Кот-редактор
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