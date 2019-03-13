Художник Иэн О’Тул (Ian O’Toole) у себя в твиттере поделился иллюстрациями к грядущей настольной игре по мотивам романа Сюзанны Кларк «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл».

Эту игру выпускает на Западе издательство Osprey Games, а её авторами выступают Марко Магги (Marco Maggi) и Франческо Непителло (Francesco Nepitello). Ранее Непителло занимался разработкой «Войны кольца», одной из самых высокоценённых игр по вселенной Толкина.

Дата выхода Jonathan Strange & Mr Norrell: A Board Game of English Magic не уточняется, известно лишь, что она сразу поступит в продажу, а не будет выпускаться через кикстартер.