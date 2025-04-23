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По «Колесу времени» делают AAA-игру с открытым миром

Андрей Квасков
23 апреля 13:02
394
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Издание Variety сообщило, что по мотивам цикла книг «Колесо времени» Роберта Джордана делают масштабную RPG в открытом мире.

За разработку отвечает студия iwot games, которую возглавит ветеран Warner Bros. Games Крейг Александр, продюсировавший The Lord of the Rings Online.

Конкретных подробностей об игре нет, но Александр заверил, что геймеров ждут все те ключевые элементы, которые упоминаются в книгах Джордана.
Производство проекта должно занять порядка трех лет, а релиз состоится на PC и консолях.

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Андрей Квасков
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