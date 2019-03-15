По «Лабиринту» Джима Хенсона выпустят приключение для настольной ролевой игры

Геймдизайнер и автор настольных ролёвок Бен Милтон (Ben Milton) рассказал, что издательство River Horse Games пригласило его поработать над большим приключением для настольной ролевой игры по знаменитому фэнтези-фильму Джима Хенсона «Лабиринт» с Дэвидом Боуи в главной роли.

Как отмечает портал Geek Native, издательство займётся механикой и структурой сценария, а Милтон напишет часть самого приключения. Геймдизайнер пояснил, что оно будет представлять собой около 90 связанных между собой сцен в духе правил игр «старой школы» (Old School Renaissance), но с совсем другими правилами.

Одна из главных особенностей приключения — реиграбельность. За одно прохождение участники смогут посетить лишь треть всех сцен, плюс ведущий может создавать дополнительные сцены при помощи случайных генераторов — для каждой партии Лабиринт так или иначе будет отличаться. Кроме того, авторы планируют реализовать поддержку 13-часового таймера, как в фильме.

В качестве иллюстраций издательство использует рисунки из книги Брайана Броуда (Brian Broud) «Гоблины Лабиринта» 2006 года.

О дате выхода пока ничего не сообщается.

Бен Милтон известен по небольшой игре в духе «старой школы» Maze Rats и дополнению к ней. А ранее издательство выпустило настольную игру по «Лабиринту» Jim Henson’s The Dark Crystal: Board Game.