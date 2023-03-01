    3
    Новости

    По «Очень странным делам» поставят спектакль-приквел про Векну

    1 марта 2023
    Avatar photo
    01.03.2023
    3
    0 минут на чтение
    По «Очень странным делам» поставят спектакль-приквел про Векну

    По «Очень странным делам» от Netflix сделают театральную постановку под названием «Первая тень».

    Это будет приквел сериала, действие которого развернется за 20 лет до основных событий, а в центре сюжета будет юный Генри Крил, который в будущем превратится в Векну.

    В спектакле также появятся молодые Джим Хоппер, Джойс, Боб Ньюби и его сестра.

    «Первая тень» стартует в конце 2023 году в лондонском театре «Феникс». Билеты можно будет приобрести уже весной.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Avatar photo
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Обзор Hogwarts Legacy от всех четырёх факультетов 17
    0
    9138
    Обзор Hogwarts Legacy по факультетам: Когтевран Рейвенкло!

    Без всяких росмэнизмов!

    Руманга «Панельки»: может ли напугать обычный жилой дом?
    0
    60787
    Руманга «Панельки»: может ли напугать обычный жилой дом?

    Отечественный комикс, который через жуткие образы в духе Дзюндзи Ито пытается говорить с читателем на актуальные темы.

    Обзор Hogwarts Legacy от всех четырёх факультетов 14
    0
    67918
    Обзор Hogwarts Legacy по факультетам: Слизерин!

    Что, развесили уши от сказок этих вонючих грязнокровок? А теперь настоящий слизеринец расскажет, как всё обстоит на самом деле!

    Нейросеть: если бы «Гарри Поттера» снял Андрей Тарковский
    0
    135310
    Нейросеть: если бы «Гарри Поттера» снял Андрей Тарковский

    Свою серию работ опубликовал Иван Чепелёв.

    Обзор Hogwarts Legacy от всех четырёх факультетов 5
    0
    133600
    Обзор Hogwarts Legacy по факультетам: Пуффендуй!

    Самый непопулярный факультет во всей поттериане? Он же и самый неизученный!

    Новостной спецвыпуск от 27 февраля в Фантастическом подкасте
    0
    226069
    Новостной спецвыпуск от 27 февраля в Фантастическом подкасте

    Как успела оскандалиться Atomic Heart, какой комикс экранизируют создатели сериала «Тьма» и как нейросети чуть не убили один из крупнейших фантастических литературных журналов.

    Читаем комикс «Белый песок» Брендона Сандерсона
    0
    158844
    Читаем комикс «Белый песок» Брендона Сандерсона

    Дием — собрание мастеров песка — проводит церемонию вручения новых званий. И в этот момент происходит нечто непоправимое.

    Обзор Hogwarts Legacy от всех четырёх факультетов
    0
    230569
    Обзор Hogwarts Legacy по факультетам: Гриффиндор!

    Разглядываем Хогвартс со всех сторон.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить