По «Очень странным делам» поставят спектакль-приквел про Векну

По «Очень странным делам» от Netflix сделают театральную постановку под названием «Первая тень».
Это будет приквел сериала, действие которого развернется за 20 лет до основных событий, а в центре сюжета будет юный Генри Крил, который в будущем превратится в Векну.
В спектакле также появятся молодые Джим Хоппер, Джойс, Боб Ньюби и его сестра.
«Первая тень» стартует в конце 2023 году в лондонском театре «Феникс». Билеты можно будет приобрести уже весной.
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Редактор
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