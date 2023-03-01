По «Очень странным делам» поставят спектакль-приквел про Векну

По «Очень странным делам» от Netflix сделают театральную постановку под названием «Первая тень».

Это будет приквел сериала, действие которого развернется за 20 лет до основных событий, а в центре сюжета будет юный Генри Крил, который в будущем превратится в Векну.

В спектакле также появятся молодые Джим Хоппер, Джойс, Боб Ньюби и его сестра.

«Первая тень» стартует в конце 2023 году в лондонском театре «Феникс». Билеты можно будет приобрести уже весной.