По «Суперкрошкам» выпустят еще одну полнометражку

Анонс состоялся в рамках Международного анимационного кинофестиваля в Анси, однако источники Variety уточнили, что конкретных договоренностей пока что нет.
Напомним, в центре сюжета три юные супергероини Цветик, Пузырек и Пестик, которых случайно создал профессор Утониум из смеси сахара, специй и всяких сладостей. Они защищают Таунсвилль от монстров, пришельцев и сумасшедших злодеев.
Оригинальный мультсериал выходил с 1996 по 2005 год. Также в 2002-м вышла провальная полнометражка.
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