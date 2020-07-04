По Warhammer 40,000 выйдет ещё один мультсериал: Interrogator

В мрачном мире будущего, где есть только война, выйдет ещё один анимационный сериал по Warhammer 40,000 — Interrogator («Дознаватель»). Interrogator рассказывает о Дознавателе, агенте Инквизиции, чей наставник умирает и это ставит будущее героя под вопрос. Создатели обещают нуарную детективную драму в грязном и мрачном мире 41 тысячелетия.

Это уже третий сериал по Warhammer — ранее были анонсированы Angels of Death и Hammer and Bolter. Над сериалом работают Warhammer Storyforge и студия анимации Sun & Moon.