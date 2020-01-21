В июле 2019-го Games Workshop рассказала, что начинает готовить первый крупнобюджетный сериал во вселенной Warhammer 40,000. Сценарий к проекту пишет шоураннер «Человека в высоком замке». Оказывается, что кроме него идут работы и над вторым игровым сериалом!

Проектом занимается подразделение Warhammer Media, которое возглавляет писатель и автор книг по вселенной Энди Смайли.

Не секрет, что мы ныне работаем над некоторыми очень ожидаемыми проектами. Мы разрабатываем анимационный сериал «Ангелы смерти», готовим игровой сериал «Эйзенхорн» и только-только подписали сериал-антологию по Warhammer 40,000. На самом деле, по последнему пункту меня цитировать не надо — мы его ещё не анонсировали. Мы действительно хотели использовать своего рода метку Warhammer — так, чтобы зрители, которые смотрели наши сериалы, они понимали, что смотрят проект по бренду Warhammer. Это знак качества, если хотите, это то, что связывает сериал с хобби по Warhammer и с Games Workshop.

Так что да, в работе сериал-антология по Warhammer 40,000. Это буквально всё, что мы знаем. Без подробностей, без дистрибьютора, без творческой команды, как это было во время анонса «Эйзенхорна», — хотя даже тогда мы напоминали, что сериал находится на самых ранних этапах разработки. А этот сериал — на ещё более ранних этапах. Это антология. Во вселенной «сорокатысячника».