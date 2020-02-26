Польская студия Archon выпустит лицензированную настольную игру во вселенной Wolfenstein. Завязка проста — игроки в роли Бласковица и его союзников отправятся в Берлин, найдут фюрера и положат конец правлению Рейха.

Игру описывают как «данжен-краулер» с упором на кооперативный режим. В неё войдут 10 связанных в кампании сценариев, которые можно играть как по отдельности, так и вместе. Всего в коробку положат свыше 50 миниатюр, включая фигурки Бласковица, его напарников, нацистов, боссов и меха-Гитлера.

Участники выбирают одного из шести героев, каждый из которых обладает собственными умениями. За кастомизацию отвечает богатый набор оружия. В числе особенностей авторы также приводят дополнительные миссии (позволяют исследовать замок), различные тактики противников и по три режима стрельбы для каждого вида оружия.

Archon выпускает свои настольные игры через Kickstarter — в портфолио команды уже девять проектов. С Wolfenstein авторы тоже планируют выйти на площадку, правда даты пока нет.

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