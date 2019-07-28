Наши коллеги из Hobby World поделились ближайшими планами на издание ожидаемых и громких настольных игр и дополнений к ним, а также уточнила примерные даты. Топ-10 составлен на основе опроса от читателей и подписчиков, в него входят как проекты в работе, так и те, которых ждать не стоит.

Дополнения к Mansions of Madness: 2nd Edition — на очереди Beyond the Threshold, к локализации в 2020 году. Другие дополнения также рассматриваются к изданию, издатель собирается продолжать серию.

Nemesis — релиз в конце 2019 года.

Дополнение Fallout: Board game. New California — релиз в конце 2019 года или в начале 2020, сроки уточняются.

7th continent — игра рассматривалась к локализации. Но правообладатель предполагает распространять игру только на английском языке. Поэтому перевода на русский не ожидается.

— игра рассматривалась к локализации. Но правообладатель предполагает распространять игру только на английском языке. Поэтому перевода на русский не ожидается. Дополнение к «Острову духов» Branch & Claw — релиз в 2020 году, сроки уточняются.

Дополнение «Gloomhaven. Мрачная гавань: Forgotten Circles» — релиз в 2020 году, сроки уточняются.

Дополнение Star Wars: Rebellion Rise of the Empire — релиз в 2020 году, сроки уточняются.

Harry Potter: Hogwarts Battle — не запланирована к локализации.

— не запланирована к локализации. Дополнения к «Descent: Странствия во тьме» — рассматривается к изданию, подробностей нет.

Betrayal at the House on the Hill Legacy — не запланирована к локализации.

Кроме того, издательство подробно рассказало про Nemesis. Это полукооперативная настолка для 1-5 участников в научно-фантастическом сеттинге в духе «Чужого». Её рейтинг на BGG составляет 8,5 баллов, а автором выступает геймдизайнер Адам Квапинский («Владыки Эллады»). Продолжительность — от полутора до трёх часов. Игрокам доступны несколько ролей по их выбору, которые обладают определёнными навыками для выживания. В числе экипажа: капитан, учёный, разведчик, пилот и штурмовик.

В свой ход герои перемещаются на карте космического корабля. Чтобы совершить какое-либо действие — использовать снаряжение, атаковать врага, получить артефакты или оружие — игроки разыгрывают карты с руки. Опасностей на корабле много: от странной слизи и пожаров до самих Чужих!

Если игрокам повезёт, и корабль не взорвётся раньше времени, то партия продлится 15 раундов. В конце игры участники проверяют, удалось ли им выполнить личные цели, и определяют победивших.