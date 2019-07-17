Видео: обзор второй редакции настолки «Особняки безумия»

Видео, Видео МирФ
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Наши коллеги из Hobby World подготовили видеообзор недавней новинки — кооперативной настольной игры по мифам Ктулху «Особняки безумия». Речь, конечно, о второй редакции, которая недавно поступила в продажу после успешного финансирования на CrowdRepublic.

Ведущий Семён Пыхтеев рассказывает подробности о правилах игры, показывает компоненты из коробки, а также объясняет, причём тут цифровое приложение-компаньон.

Про «Особняки безумия» мы кратко рассказывали в нашем материале Arkham Files — серии настолок про мифы Ктулху от FFG. А развёрнутый обзор самой игры можно найти в свежем номере «Мира фантастики»!

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Эта серия настольных игр лучше всего передаёт атмосферу хтонического кошмара и безысходности из рассказов Лавкрафта.

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Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.

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