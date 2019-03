Издательство настольных игр Modiphius анонсировало два новых продукта по лицензии Fallout от Bethesda. Оба проекта — это настольные ролевые игры, использующие разные системы правил.

Летом 2019 года свет увидит книга-дополнение для варгейма с миниатюрами Fallout: Wasteland Warfare. Она расскажет, как игроки смогут создавать собственных персонажей и строить историю вокруг сражений в Пустошах. Книга будет включать в себя несколько больших цветных иллюстраций со сценами из Wasteland Warfare, три связанных сюжетом приключения, правила для ведущего, правила по созданию поселения и тому подобное. Каждый покупатель печатной книги получит код для скачивания электронных материалов: PDF-копии книги правил, карточки персонажей, оружия и архетипов, а также игровое поле.

Вот как предварительно выглядит книга правил Fallout: Wasteland Warfare.

А в 2020 году компания планирует выпустить ещё одну настольную ролевую игру — но на системе правил 2d20. Этот движок Modiphius используют для различных игр по другим вселенным вроде Infinity: The Roleplaying Game (по вселенной варгейма от Corvus Belli), Conan: Adventures in an Age Undreamed Of (по вселенной Роберта Говарда), Mutants Chronicles (спин-офф «Мутантов») и Star Trek Adventures. У последней, кстати, скоро выйдет на русском языке базовый набор.

Никаких подробностей об игре на 2d20 пока нет — их обещают сообщить позднее. Вероятно, игра также будет опираться на бросок двух двадцатигранных игральных костей.