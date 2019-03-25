12 марта на площадке CrowdRepublic стартовала новая кампания-предзаказ — на сей раз игроков ждёт локализация «Острова духов». Это кооперативная настольная игра про защиту острова от захватчиков. Нет, на ваши земли не высаживаются вооружённые до зубов морские пехотинцы, жестокие пираты или голодные зомби. Покой местных аборигенов — даханов — нарушают обычные колонисты, намеренные приобщить их к европейским культурным ценностям в добровольно-принудительном порядке. Игра Эрика Ройса занимает третье место в рейтинге кооперативов BGG — сразу после Gloomhaven и «Пандемии». Ждут её и российские игроки — за неделю кампания собрала два миллиона рублей. Давайте разберёмся, почему «Остров духов» так заинтересовал любителей кооперативных настольных развлечений.

Краткая история Золушки

Впервые появившись на «Кикстартере», Spirit Island собрал скромную по меркам площадки сумму, а проект поддержало чуть больше тысячи человек. Сказалось отсутствие раскрутки, детализированных миниатюр, громкого имени издателя. Но время шло, игра добралась до столов и оказалась… хороша. Причём хороша настолько, что уже запрыгнула на пятнадцатое место в главном настольном рейтинге, на сайте BGG, а там и топ-10 не за горами. На этом история Золушки не закончилась — совсем недавно завершилась новая кампания, где в центре внимания оказалось дополнение к игре. И по сравнению с первым заходом количество участников увеличилось в семь раз, а собранная сумма — почти в десять. Подобное признание сообществом говорит об «Острове духов» красноречивее любого знака качества или экспертного мнения.

Духи не знают усталости

Тема колонизации в настольных играх не нова, но обычно игроки встают на сторону поселенцев, а неловкие вопросы о геноциде туземцев и уничтожении их культурного наследия обходятся стороной. Spirit Island предлагает взглянуть на этот процесс под другим углом, глазами духов, испокон веков населяющих остров. Незваные гости пришли в ваш дом, берут что понравится, разрушают природу и вековой уклад местных жителей. И если у даханов есть хотя бы какие-то шансы на место в новом мире, то ваше астральное существование под угрозой из-за распространения скверны — физического и духовного вреда, причиняемого острову. Подобный подход позволяет не только иначе прочувствовать, казалось бы, заезженную тему, но и пересмотреть трактовку реальных исторических событий. И таких свежих авторских решений в Spirit Island полным-полно.

В роли духов острова игроки противостоят наплыву колонизаторов, увеличивая своё «присутствие», запугивая разведчиков, разрушая города и аванпосты (ну а что, они первые начали!). Чем глубже страх проникнет в сердца поселенцев, тем проще заставить их отправиться восвояси. Однако, если один из духов полностью исчезнет с острова, если не удастся остановить захватчиков за отведённое время или они нанесут природе непоправимый урон, игра заканчивается поражением.

Духи олицетворяют природные проявления и ощутимо различаются — как способностями, так и стилем игры. Каждый из них детально проработан и имеет свои сильные и слабые стороны, темп развития и методы воздействия на поле. Одни способны сметать целые города, но слабы в защите, другие хороши в запугивании, но пасуют, когда дело доходит до контроля. Путь прямой агрессии или мантия серого кардинала — выбор за вами. Асимметричность духов и вариативность их связок сделают каждую партию непохожей на предыдущую. И каждый раз вам будут открываться новые стороны игры.

Кооперативные игры, вообще, довольно часто страдают от недостатка взаимодействия. Хочется крутить с напарниками сумасшедшие комбо, а приходится ползти на другой конец карты и действовать там в одиночку. В Spirit Island есть «чувство плеча» и ощущение значимости принятых решений — здесь игра даст фору большинству представителей жанра.

Как прогнать захватчиков и заставить всех тебя бояться

К началу партии колонизаторы уже успели пустить корни на острове, а вот духи ещё слабы, им нужно набирать силу и адаптироваться, чтобы справиться с угрозой. Каждый раунд игроки выбирают один из вариантов роста, наиболее подходящий под их стратегию. Таким образом можно распространить «присутствие», выложив фишку духа в один из регионов (влиять на поле игроки могут только рядом с этими фишками), увеличить приток энергии, восстановить способности или даже получить новые. Механика роста добавляет в «Остров духов» развитие и драматизм, которых не хватает многим другим играм. К тому же варианты этой механики у каждого духа свои и неплохо их характеризуют, что позволяет лучше вживаться в роли мистических созданий, олицетворяющих силы природы.

Как только игроки определятся с развитием, наступает фаза получения энергии, а за ней — фаза её траты, то есть розыгрыша карт способностей, делящихся на медленные и быстрые. Первые, как правило, обладают более сильным эффектом, но их сложнее использовать на полную, ведь действовать они начинают лишь после фазы захватчиков. Вторые послабее, но и планировать их розыгрыш гораздо проще.

Карты продвинутых способностей бывают малыми и великими. И для великих работает правило: «чтобы изучить что-то нужное, нужно сначала забыть что-то нужное». А каждая карта на вес золота, так что придётся трижды подумать, к какой стопке продвинутых способностей потянуться. Но, если вас спасёт только чудо, надежда остаётся именно на великие способности, пусть даже для их получения придётся навсегда избавиться от одной из имеющихся карт.

Помимо способностей, на картах у каждого духа есть природные умения. Они доступны всегда, но требуют определённого набора стихий, получаемых с разыгранных карт. Чем сильнее стихийный заряд, тем большим эффектом будет обладать природная способность, так что иногда стоит разыграть карту просто так, ради значка. Но не увлекайтесь — игрок без энергии или карт на руке может оказаться беспомощным в борьбе с захватчиками. А всего одного раунда бездействия может быть достаточно, чтобы проиграть: «Остров духов» не прощает ошибок.

Игроки сами решают, в каком порядке применять способности, и даже два игрока с первых ходов могут успешно их комбинировать — лишь бы дальности хватило. Например, дух, действующий первым, может привлечь поселенцев на одну из территорий, а его товарищ — запугать их или подставить под удар местного населения. Также манипуляции с перемещением помогут игрокам предотвратить негативное влияние захватчиков на остров.

Колонизаторы принимаются за дело в следующей фазе (как раз между розыгрышем быстрых и медленных способностей) и весьма предсказуемы в своём поведении. Каждый раунд открывается новая карта захватчиков: по ней идёт разведка, в следующем раунде там будут строить, ещё через раунд — наносить вред окружающей среде. Карты формируют цепочку, поэтому неизвестны только территории, которые будут разведывать. Но, как ни готовься, везде не успеть — нужно грамотно расставлять приоритеты.

Разведка — самое безобидное занятие из арсенала захватчиков. Из соседнего поселения или на кораблях по морю прибывают новые колонисты. У них всего по одному очку здоровья, да и серьёзного вреда они нанести не могут. Строительство уже опаснее, ведь даже скромные разведчики могут возвести поселение, а если поселений достаточно много, то и целый город. В фазу разорения острову наносится наибольший урон. В разоряемых регионах может появиться скверна, а даханы могут быть истреблены под корень. Но если туземцам удаётся выжить, они проводят контратаку — проще говоря, мстят. Каждое разрушенное поселение или город увеличивает уровень страха, смягчая победные условия.

Современные идеалы гуманизма призывают нас к терпимости и состраданию. Но здесь тот случай, когда колонистов совсем не жалко. Они стремятся заполнить всё отведённое пространство, застроить его городами, а затем непременно нанести максимальный вред окружающей среде. А ещё считают себя цивилизованными — так и хочется наслать на них цунами! Забавно, что буквально через пару партий появляется желание отнести накопленные лампочки и батарейки в специальный мусороприемник — с чего бы?

Каждый раунд проходит в борьбе: захватчики расселяются, а духи пытаются сдержать их натиск, пока не сработает одно из условий победы или поражения. И каждое принятое решение имеет последствия. Причём увидеть их довольно легко: два раунда назад вы пожалели разведчика-доходягу, и вот из-за него на карте выросло поселение, жители которого иссушают болота и вырубают леса. Это очень хорошо сказывается на стратегической глубине и вовлеченности в процесс. Но всё же игра не про приключения, так что вряд ли в конце партии у вас получится составить интересные мемуары о выдворении колонизаторов с острова. А вот им будет что рассказать детям и внукам о недружелюбных землях, ужасах, таящихся в кустах, и всевозможных стихийных бедствиях.

Океан возможностей

Как мы уже говорили, все духи разные, и их способности можно комбинировать самым неожиданным образом. Некоторые сочетания более удачные, некоторые — менее. В обилии возможностей легко потеряться. Однако разработчики позаботились о новичках, добавив на планшеты духов информацию об их сильных и слабых сторонах, а также о сложности их «пилотирования». Мелочь, казалось бы, и мало кто так делает, однако подобный шаг позволяет существенно снизить порог вхождения — разобраться в происходящем становится гораздо проще. Про памятки, подсказки и вариант раскладки для первой партии тоже не забыли. Опять детали не остались без внимания.

Доступность правил и умеренное количество компонентов делают Spirit Island уникальной игрой. Другие кооперативы либо намного сложнее в освоении (например, «Мрачная Гавань»), либо существенно беднее в плане тактического взаимодействия («Пандемия», «Древний Ужас»), либо серьёзно уступают «Острову духов» в стратегической глубине («Кромешная Тьма», «Зомбицид»).

У обилия возможностей для комбинирования есть и обратная сторона. Например, партия на четверых легко может затянуться на три-четыре часа из-за постоянных обсуждений. И тут всё зависит от того, насколько хорошо вы к подобным обсуждениям относитесь. «Остров духов» не из тех игр, где в ожидании своего хода можно просмотреть новостную ленту или заварить чай, — все игроки так или иначе вовлечены в процесс. Но если вы сторонник экшена, и неспешное развитие событий на поле вызывает у вас скуку, игра может разочаровать. В таком случае лучше ограничить количество участников хотя бы до трёх.

В Spirit Island есть и неплохой соло-режим, но комбинировать способности одного духа не так весело, как хотя бы двух. Так что, когда освоитесь с игрой, можете попробовать управлять сразу парой. Серьёзное испытание, надо сказать. Ведь даже сам автор игры признался, что во время тестирования едва справлялся с пилотированием двух духов в одиночку. Зато о проблеме альфа-игрока, решающего всё за всех, можно не волноваться — вряд ли кто-нибудь захочет взвалить на себя такую ношу.

Коробку оригинальной версии игры обжили восемь духов, в локализации от Hobby World их будет девять, а, вписавшись в предзаказ на сайте СrowdRepublic, можно получить и десятого, эксклюзивного. Казалось бы, этого уже достаточно для того, чтобы каждая партия шла по своему сценарию. Но разработчики порадовали игроков модульным двусторонним полем, тремя европейскими державами в роли захватчиков и набором сценариев, меняющих ход игры. Комбинируя эти элементы, можно гибко настроить сложность под свою игровую ячейку. И момент, когда игра прекратит бросать вам вызов, а интерес плавно сойдёт на нет, попросту не наступит.

При этом «Остров духов» не пытается схитрить, скрывая за низким процентом побед обычную лотерею. Успех воспринимается заслуженным, а поражение — справедливым. Везение отходит на второй план, что для кооперативов — редкость. Хочется лишь немного пожурить «Остров духов» за смазанные концовки: узнать о своей победе или поражении можно за пару раундов до фактического завершения игры, а дальнейшее — дело техники. Такова плата за глубину планирования.

Ну и к несколько наивной альтернативной истории мира можно придраться, хотя не то чтобы она здесь вообще была нужна.

Так и получается, что игру практически не за что ругать. Она довольно проста в освоении, но глубока и вариативна. У неё свежая тема и самобытный игровой процесс. Да и нести в ломбард бабушкины драгоценности, как в случае с Gloomhaven, не придётся. Особенно если успеете предзаказать игру на CrowdRepublic.

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«Остров духов» — представитель новой школы геймдизайна, игра, в которой ни одна мелочь не осталась без внимания. Доступные правила, но трудные решения? Есть! Механики и тема сплетены воедино? Так точно! Драматизм, реиграбельность и все остальные умные слова? Завезли! Ничего не вырезали, чтобы продать в коробке с дополнением, ни на чём не сэкономили.

Игру можно смело рекомендовать любителям кооперативов, долгих обсуждений и интеллектуальных штурмов. Особенно тем, кто чаще всего собирается вдвоём или втроём. Если вы не из их числа, но подумать все же не прочь, а от кооперативных игр вас больше всего отталкивает низкий уровень взаимодействия, возможно, и вас «Остров духов» приятно удивит.