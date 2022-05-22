Победители «Небьюлы 2022»: лучшей постановкой стал сериал «ВандаВижн»

Американская ассоциация писателей-фантастов (SFFWA) в 57-й раз провела церемонию вручения литературной премии «Небьюла» (Nebula), в которой организаторы и судьи выбирают не только лучшие фантастические книги, но и фильм, сериал и даже игру.
В этом году награды были вручены на онлайн-церемонии награждения, которая состоялась в прямом эфире 21 мая.
Традиционно мы пишем русскоязычное название у тех произведений, что издавались на русском (или готовятся к изданию). Жирным шрифтом отмечены победители.
Лучший роман
- The Unbroken — Ч. Л. Кларк
- «Хозяева джиннов» — Ф. Джели Кларк
- Machinehood — С. Б. Дивья
- «Пустошь, что зовётся миром» — Аркади Мартин
- Plague Birds — Джейсон Сэнфорд
Лучшая повесть
- A Psalm for the Wild-Built— Бекки Чамберс
- Fireheart Tiger — Альетт де Бодар
- And What Can We Offer You Tonight — Преми Мохамед
- Sun-Daughters, Sea-Daughters — Айми Огден
- Flowers for the Sea — Зин И. Роклин
- The Necessity of Stars — И. Кэтрин Тоублер
- The Giants of the Violet Sea — Евгения Триантафиллу
Лучший рассказ
- O2 Arena — Оганечовве Дональд Экпеки
- Just Enough Rain — П. Г. Ли
- (emet) — Лорен Ринг
- That Story Isn’t the Story — Джон Уизвелл
- Colors of the Immortal Palette — Кэролин М. Иоахим
Лучший короткий рассказ
- Mr. Death — Аликс Хэрроу
- Proof by Induction — Хосе Пабло Ириарте
- Let All the Children Boogie — Сэм Джей Миллер
- Laughter Among the Trees — Сьюзен Палюмбо
- Where Oaken Hearts Do Gather — Сара Пинксер
- For Lack of a Bed — Джон Уизвелл
Номинация имени Андре Нортон за детскую и подростковую фантастику
- Victories Greater Than Death — Чарли Джейн Андерс
- Thornwood — Ли Цайпесс
- Redemptor — Джордан Ифуэко
- A Snake Falls to Earth —Дарси Литтл Бэджер
- Root Magic — Эден Ройс
- Iron Widow — Сиран Джей Чжао
Номинация имени Рэя Брэдбери за лучшую постановку
- «Энканто»
- «Легенда о Зелёном рыцаре»
- «Локи» (первый сезон)
- «Шан-Чи и Легенда десяти колец»
- «Космические чистильшики»
- «ВандаВижен» (первый сезон)
- «Что мы делаем в тени» (третий сезон)
Лучший игровой текст
- Coyote & Crow
- Granma’s Hand
- Thirsty Sword Lesbians
- Wanderhome
- Wildermyth
Писательница Мерседес Лэки стала 37-м «Гроссмейстером фантастики» имени Деймона Найта за вклад в литературу научной фантастики и фэнтези.
Премию Кевина О’Доннелла-младшего за заслуги перед Американской ассоциацией писателей-фантастов (SFFWA) вручили Колину Койлу.
Премия Кейт Вильгельм «Солнцестояние» была вручена Арли Сорг, Трою Л. Виггинсу и Петре Майер (посмертно).
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