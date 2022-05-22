Победители «Небьюлы 2022»: лучшей постановкой стал сериал «ВандаВижн»

Американская ассоциация писателей-фантастов (SFFWA) в 57-й раз провела церемонию вручения литературной премии «Небьюла» (Nebula), в которой организаторы и судьи выбирают не только лучшие фантастические книги, но и фильм, сериал и даже игру.

В этом году награды были вручены на онлайн-церемонии награждения, которая состоялась в прямом эфире 21 мая.

Традиционно мы пишем русскоязычное название у тех произведений, что издавались на русском (или готовятся к изданию). Жирным шрифтом отмечены победители.

Лучший роман

The Unbroken — Ч. Л. Кларк

«Хозяева джиннов» — Ф. Джели Кларк

Machinehood — С. Б. Дивья

«Пустошь, что зовётся миром» — Аркади Мартин

Plague Birds — Джейсон Сэнфорд

Лучшая повесть

A Psalm for the Wild-Built— Бекки Чамберс

Fireheart Tiger — Альетт де Бодар

And What Can We Offer You Tonight — Преми Мохамед

Sun-Daughters, Sea-Daughters — Айми Огден

Flowers for the Sea — Зин И. Роклин

The Necessity of Stars — И. Кэтрин Тоублер

The Giants of the Violet Sea — Евгения Триантафиллу

Лучший рассказ

O2 Arena — Оганечовве Дональд Экпеки

Just Enough Rain — П. Г. Ли

(emet) — Лорен Ринг

That Story Isn’t the Story — Джон Уизвелл

Colors of the Immortal Palette — Кэролин М. Иоахим

Лучший короткий рассказ

Mr. Death — Аликс Хэрроу

Proof by Induction — Хосе Пабло Ириарте

Let All the Children Boogie — Сэм Джей Миллер

Laughter Among the Trees — Сьюзен Палюмбо

Where Oaken Hearts Do Gather — Сара Пинксер

For Lack of a Bed — Джон Уизвелл

Номинация имени Андре Нортон за детскую и подростковую фантастику

Victories Greater Than Death — Чарли Джейн Андерс

Thornwood — Ли Цайпесс

Redemptor — Джордан Ифуэко

A Snake Falls to Earth —Дарси Литтл Бэджер

Root Magic — Эден Ройс

Iron Widow — Сиран Джей Чжао

Номинация имени Рэя Брэдбери за лучшую постановку

Лучший игровой текст

Coyote & Crow

Granma’s Hand

Thirsty Sword Lesbians

Wanderhome

Wildermyth

Писательница Мерседес Лэки стала 37-м «Гроссмейстером фантастики» имени Деймона Найта за вклад в литературу научной фантастики и фэнтези.

Премию Кевина О’Доннелла-младшего за заслуги перед Американской ассоциацией писателей-фантастов (SFFWA) вручили Колину Койлу.

Премия Кейт Вильгельм «Солнцестояние» была вручена Арли Сорг, Трою Л. Виггинсу и Петре Майер (посмертно).