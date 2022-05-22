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    Новости

    Победители «Небьюлы 2022»: лучшей постановкой стал сериал «ВандаВижн»

    22 мая 2022
    22.05.2022
    1238
    2 минуты на чтение
    Победители «Небьюлы 2022»: 1

    Американская ассоциация писателей-фантастов (SFFWA) в 57-й раз провела церемонию вручения литературной премии «Небьюла» (Nebula), в которой организаторы и судьи выбирают не только лучшие фантастические книги, но и фильм, сериал и даже игру.

    В этом году награды были вручены на онлайн-церемонии награждения, которая состоялась в прямом эфире 21 мая.

    Традиционно мы пишем русскоязычное название у тех произведений, что издавались на русском (или готовятся к изданию). Жирным шрифтом отмечены победители.

    Лучший роман

    Лучшая повесть

    • A Psalm for the Wild-Built— Бекки Чамберс
    • Fireheart Tiger — Альетт де Бодар
    • And What Can We Offer You Tonight — Преми Мохамед
    • Sun-Daughters, Sea-Daughters — Айми Огден
    • Flowers for the Sea — Зин И. Роклин
    • The Necessity of Stars — И. Кэтрин Тоублер
    • The Giants of the Violet Sea — Евгения Триантафиллу

    Лучший рассказ

    • O2 Arena — Оганечовве Дональд Экпеки
    • Just Enough Rain — П. Г. Ли
    • (emet) — Лорен Ринг
    • That Story Isn’t the Story — Джон Уизвелл
    • Colors of the Immortal Palette — Кэролин М. Иоахим

    Лучший короткий рассказ

    • Mr. Death — Аликс Хэрроу
    • Proof by Induction — Хосе Пабло Ириарте
    • Let All the Children Boogie — Сэм Джей Миллер
    • Laughter Among the Trees — Сьюзен Палюмбо
    • Where Oaken Hearts Do Gather — Сара Пинксер
    • For Lack of a Bed — Джон Уизвелл

    Номинация имени Андре Нортон за детскую и подростковую фантастику

    • Victories Greater Than Death — Чарли Джейн Андерс
    • Thornwood — Ли Цайпесс
    • Redemptor — Джордан Ифуэко
    • A Snake Falls to Earth —Дарси Литтл Бэджер
    • Root Magic — Эден Ройс
    • Iron Widow — Сиран Джей Чжао

    Номинация имени Рэя Брэдбери за лучшую постановку

    Лучший игровой текст

    • Coyote & Crow
    • Granma’s Hand
    • Thirsty Sword Lesbians
    • Wanderhome
    • Wildermyth

    Писательница Мерседес Лэки стала 37-м «Гроссмейстером фантастики» имени Деймона Найта за вклад в литературу научной фантастики и фэнтези.

    Премию Кевина О’Доннелла-младшего за заслуги перед Американской ассоциацией писателей-фантастов (SFFWA) вручили Колину Койлу.

    Премия Кейт Вильгельм «Солнцестояние» была вручена Арли Сорг, Трою Л. Виггинсу и Петре Майер (посмертно).

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    Награду за «лучший роман» взяла книга «Network Effect» Марты Уэллс

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