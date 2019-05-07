Подростки спасают мир: трейлер НФ-фильма «Рубеж мира»

Netflix опубликовал трейлер подросткового фантастического фильма «Рубеж мира» (Rim of the World), в котором группе детей придётся спасать мир от вторжения пришельцев.

Картина рассказывает о группе ребят из летнего лагеря, которые лицом к лицу столкнулись с напавшими на Землю пришельцами. Они отправляются на поиски родителей, но вскоре им в руки попадает ключ, запускающий защиту Земли. Теперь их задача — добраться до базы NASA, чтобы запустить ключ и остановить захватчиков.

Фильм снял продюсер и режиссёр МакДжи, известный по картинам «Ангелы Чарли» и «Терминатор: Да придёт спаситель» и сериалам «Сверхъестественное» и «Чак». Ранее он снял для Netflix комедию с элементами фильма ужасов «Няня».

Релиз намечен на 24 мая.