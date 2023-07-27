«Подземелья и драконы: Честь среди воров» могут получить сиквел, но дешевле

Глава Paramount Pictures Брайан Роббинс в одном из интервью рассказал, что фильм «Подземелья и драконы: Честь среди воров» в будущем может получить продолжение.

Но, по его словам, компания должна придумать, как снять еще один фильм за меньшие деньги.

Картина, напомним, не оправдала себя в мировом прокате: бюджет картины составил 208 миллионов долларов при бюджете

Напомним, бюджет картины составил 208 миллионов долларов при бюджете в 150 миллионов долларов.

При этом критики и зрители очень тепло приняли фильм. На сайте Metacritic у него сейчас 72 баллов из 100 возможных.