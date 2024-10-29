КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналБлогиподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Кризис идей и бардак в Lucasfilm. Что происходит со «Звёздными войнами»?
«Кошмар на улице Вязов»: долгая и страшная история Фредди Крюгера
Какие фильмы смотреть в ноябре 2024? Мировые премьеры (уж какие есть)
Какие фильмы смотреть в ноябре 2024-го в кино? Фантастика, сказки и просто дичь

Классика

Какими могли быть «Хранители» от Терри Гиллиама
«Виллоу»: фэнтези Джорджа Лукаса с настоящими хоббитами
Новости
Похоже, шутер по StarCraft будет в открытом мире
Дмитрий Кинский
15 ноября 12:44
209
1 минута на чтение
Пользователи сети обратили внимание, что Blizzard ищет директора по дизайну для работы над шутером в открытом мире.
Что интересно, ранее репортер Bloomberg Джейсон Шрайер сообщал, что компания разрабатывает шутер во вселенной StarCraft. Этим проектом руководит бывший продюсер Far Cry Дэн Хэй.
Проект находится на ранней стадии разработки, поэтому вряд ли мы услышим какие-либо подробности о нем в ближайшие годы.
К тому же этот шутер могут отменить до анонса: в прошлом Blizzard закрыла множество проектов разных жанров, о которых стало известно лишь недавно.

Читайте также

Minecraft от мира Warcraft, StarCraft в духе Battlefield и не только — какие игры отменила Blizzard

Дмитрий Кинский

01.10.2024

828

Об этом рассказал журналист и инсайдер Джейсон Шрайер

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики №252 (ноябрь 2024)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Старая добрая кинофантастика»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Прием заявок на конкурс научной фантастики «Россия 2050» продлили

Новости

В создании «Пингвина» помогали разработчики Gotham Knights
Некоторые районы Готэма в шоу вдохновлены наработками из игры.

Новости

23 и 24 ноября в Москве пройдет игровая выставка «Игропром»
Там можно будет опробовать отечественные игры

Новости

В Steam вышла альфа нарративной RPG Rue Valley в духе Disco Elysium
Игроки смогут создать личность героя.

Новости

Стартовало кулинарное шоу по «Гарри Поттеру» с братьями Уизли
Новые серии по пятницам

Новости

Стартовал второй сезон «Укрытия» с Ребеккой Фергюсон
Пока доступен только первый эпизод.

Новости

На симпозиуме «Создавая будущее» обсудили влияние научной фантастики на мир
Это произошло 5 ноября

Новости

«Властелин колец» встречает «1984» Оруэлла — бывший сценарист Detroit: Become Human начал работу над новой RPG
Инвестором выступает Krafton, издатель PUBG.

Новости

У Карателя есть будущее в MCU, а возвращение «Лунного рыцаря» под вопросом — детали будущих сериалов Marvel
«Сорвиголова: Рожденный заново» явно не ограничится одним сезоном.

Новости

Продюсеры «Джеймса Бонда» ищут на главную роль актера старше 30 лет
Они не торопятся с выбором
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты