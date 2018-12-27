Польский дизайнер Марта Флисыковска показала результаты своего проекта Who Nose, который посвящён адаптации носа человека под климат на Марсе.

Всего она представила три модели носа. Один с двумя парами ноздрей для согревания воздуха, плоский для защиты от Солнца и нос со специальной «юбочкой» для увеличения громкости.

При моделировании Флисыковска учитывала такие важные особенности марсианского климата, как низкие температуры, тонкая атмосфера, пропускающая больше солнечных лучей, чем земная, а также низкое давление, из-за которого звук распространяется на меньшие расстояния. Именно эти факторы могут сильнее всего повлиять на адаптацию на красной планете, так как человеку придётся согревать воздух, защищаться от Солнца и увеличивать громкость звука.

Однако такой проект не более чем фантазия. Для адаптации на Марсе человеку понадобится достаточно большое количество времени. Кроме этого, должно произойти успешное терраформирование, которое сильно изменит климат и атмосферу планеты. И только тогда прямое дыхание на Марсе станет возможным.