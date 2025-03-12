Помощник Стэна Ли начал сбор средств на фильм о последних годах жизни легенды комиксов





Лента расскажет о последних годах из жизни именитого творца комиксов. Режиссером стал художник Джонатан Болерджек, который долгое время работал личным помощником Ли и снимал все, что происходило вокруг легендарного автора.





Как пишет сам Болерджек, фильм станет американскими горками, которые полны драмы и двуличия со стороны окружения Ли.





Для завершения проекта Болерджеку требуется собрать 300 тысяч долларов. На момент написания материала автору удалось собрать лишь 33 тысячи.

