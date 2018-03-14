«РЕН ТВ» — телевизионный канал, который печально известен своими конспирологическими и лженаучными передачами. В них описываются и якобы подтверждаются популярные мифологизированные теории вроде «плоской Земли» или «лунного заговора». Ведущий этих передач — Игорь Прокопенко — выпускает по мотивам своих фильмов книги под видом научно-популярных произведений (пример одной из них — на фотографии).

Популяризатор науки, журналист, писатель, а также постоянный автор «Мира фантастики» Антон Первушин решил подать в суд на Прокопенко и канал «РЕН ТВ». В иске содержатся две основные претензии: нарушение авторских прав и нанесение вреда репутации. Всё дело в том, что журналисты обманом получили комментарий писателя, который потом процитировали в псевдонаучной программе «Территория заблуждений». Как утверждает Первушин, журналисты утверждали, что они снимают научно-популярную передачу про исследования космоса.

При подготовке к интервью меня заверили, что оно будет использовано в научно-популярном фильме, в котором рассказывается о современных научных исследованиях в области изучения космоса.

Антон Первушин

Кроме того, эти фрагменты интервью попали в четыре книги Прокопенко: «От древних цивилизаций до наших дней», «Тайны древних цивилизаций», «Солнце, Луна, Марс» и «Тайны космоса». Их опубликовали без ведома писателя в разделах про «лунный заговор». Из отрывка легко можно сделать вывод, будто популяризатор науки поддерживает эту конспирологическую теорию.

Хочу обратить внимание на следующее: в первом фильме утверждается, что американские астронавты летали на Луну, но встретили там инопланетян, поэтому часть результатов их полетов была засекречена, а во втором фильме утверждается, что американцы на Луну вообще не летали. Таким образом, меня цитируют в контексте сразу двух взаимоисключающих теорий «лунного заговора».

Антон Первушин

В иске Антон Первушин требует компенсации морального вреда и нарушения авторских прав, а также изъятия книг из продажи. Судебное заседание назначено на 11 апреля.

Чуть позже мы опубликуем статью Антона с подробностями.