«Пора взять под крыло свой род»: первый трейлер сиквела «Малефисенты»

Disney выпустил первый трейлер второй части «Малефисенты», которая получила подзаголовок «Владычица тьмы». К своим ролям вернулись Анджелина Джоли, Эль Фаннинг и Мишель Пфайффер.

Оригинал

Дубляж

Действие картины развернётся через несколько лет после событий оригинала, когда возлюбленный принцессы Авроры делает ей предложение руки и сердца. Девушка обращается к Малефисенте, но та не даёт своего благословения. Более того, мать принца провоцирует колдунью на новый конфликт, который выливается в настоящее сражение, в ходе которого Малефисента встретит представителей своего рода.

В российский прокат фильм выйдет 17 октября.