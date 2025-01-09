Последний трейлер аниме «Дни Сакамото» про располневшего киллера

Netflix представил финальный трейлер аниме «Дни Сакамото» (Sakamoto Days) по мотивам одноименной манги.
Синопсис
Таро Сакамото был профессиональным киллером. Другие наёмники им восхищались, а злодеи боялись. Но однажды... Сакамото влюбился! Завязал с криминалом, женился, стал отцом и в итоге... Разжирел! Толстый дядька из соседнего магазина — в прошлом непревзойдённый убийца! Сможет ли он уберечь свою семью от опасности?
«Дни Сакамото» разделят на две части: первая ожидается 11 января, а вторая выйдет в июле 2025-го.
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