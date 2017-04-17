На фестивале Star Wars Celebration показали трейлер четвёртого сезона мультсериала «Повстанцы». Создатель шоу Дэйв Филони объявил, что этот сезон станет заключительным.

Напомним, события «Повстанцев» начались за пять лет до фильма «Новая надежда». Мультсериал рассказывает о группе повстанцев, которые сражаются с Империей и пытаются объединить все очаги протеста в единое сопротивление. В шоу много раз заглядывали как герои саги, так и персонажи из мультсериала «Войны клонов» и даже из Расширенной вселенной. Недавно у «Повстанцев» закончился третий сезон. Четвёртый начнётся предположительно осенью.

Дэйв Филони также рассказал, что завершение мультсериала — «не конец всему, что мы делаем в анимации». Он отказался раскрывать хоть какие-то подробности, но в будущем нам наверняка стоит ждать нового мультсериала по франшизе.

Но самое интересное, что Филони готов взяться за полнометражный фильм с реальными актёрами. Вот что он сказал по этому поводу:

Не подумайте, мне очень нравится то, что я делаю сейчас, и я ни в коем случае не говорю, что эти истории менее важны, чем полнометражные ленты. Но мне очень любопытно, каково это — снимать фильмы с реальными актёрами. Поживем — увидим. В чём-то ты можешь быть настоящим профи, а в чём-то ты еще падаван. Всем нам нужно постоянно учиться.

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