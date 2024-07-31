Появились первые фото со съемок лайв-экшен фильма по «Смешарикам»

Группа компаний «Рики» заявила о начале съемок полнометражного фильма «Смешарики. Космическая экскурсия».

События ленты развернутся сразу в двух параллельных мирах – в будущем с живыми актерами и в уже знакомом анимационном мире Смешариков.

Согласно сюжету, Крош и Ежик находят в Ромашковой долине необычное устройство, которое переносит их в игру про будущее, где они становятся обычными детьми на космическом корабле, летящем на Марс.

Главные роли сыграли Людмила Артемьева («Сваты», «Таксистка»), Николай Добрынин («Сваты», «Юность»), Александр Лыков («Финт Боброва»), Иван Агапов («Отмороженные») и Ян Цапник («Триггер»).

Премьера фильма «Смешарики. Космическая экскурсия» ожидается весной 2026 года. Режиссером выступает Андрей Мармонтов («Анна-детективъ»), а сценаристом — Сергей Лукьяненко («Ночной дозор»).