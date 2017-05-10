Автор популярного научно-фантастического романа «Марсианин» Энди Уир поделился подробностями своей новой книги «Артемида». Об этом сообщает издание Nerdist.

Действие нового фантастического романа будет разворачиваться в колонии Артемида на Луне. В центре истории окажется девушка по имени Жасмин Башара (известная как Джаз). Ей двадцать с чем-то лет, и она уже долгое время бесцельно живёт в Артемиде — единственном поселении на Луне. Девушка увязла в долгах, и чтобы свести концы с концами, соглашается поучаствовать в криминальной афере. К несчастью, дело оборачивается неожиданными последствиями, а сама Джаз оказывается в центре заговора по контролю над Артемидой.

Издание сообщает, что новая книга Уира поступит в продажу 14 ноября этого года. Неизвестно, когда роман переведут на русский язык — мы сообщим, как только об этом появятся новости.

По словам Уира, работать над новой книгой было намного труднее, чем над «Марсианином». Название «Артемида» отсылает как к греческой богине Луны, так и к миссиям NASA «Аполлон». Уир подошёл к написанию романа с должной скрупулёзностью, работая над научными деталями «недели и недели». И это всё — несмотря на то, что в книге «читатели увидят лишь один процент» подготовки.

Кинокомпания Fox, которая в 2015 году выпустила экранизацию «Марсианина» с Мэттом Деймоном в главной роли, уже выкупила права на «Артемиду». Адаптировать книгу будет та же команда. Интересно, позовут ли Ридли Скотта?.