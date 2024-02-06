Премию имени Аркадия и Бориса Стругацких решили приостановить

Сергей Арно, директор Фонда братьев Стругацких, объявил о приостановке премии в области фантастики имени Аркадия и Бориса Стругацких.

Решения было принято из-за ухода с должности председателя Андрея Стругацкого и смерти писателя-фантаста Николая Романецкого.

Напомним, АБС-премию учредил сам Борис Стругацкий еще в 1998 году. А в 2023 году она отметила своей 25-летний юбилей.