Премию имени Аркадия и Бориса Стругацких решили приостановить

Сергей Арно, директор Фонда братьев Стругацких, объявил о приостановке премии в области фантастики имени Аркадия и Бориса Стругацких.
Решения было принято из-за ухода с должности председателя Андрея Стругацкого и смерти писателя-фантаста Николая Романецкого.
Напомним, АБС-премию учредил сам Борис Стругацкий еще в 1998 году. А в 2023 году она отметила своей 25-летний юбилей.
За время ее существования премия стала не только международной, но и самой престижной премией в области фантастической литературы в стране. Ее финалистами и лауреатами становились многие видные писатели.
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