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    Премию имени Аркадия и Бориса Стругацких решили приостановить

    6 февраля 2024
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    06.02.2024
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    Премию имени Аркадия и Бориса Стругацких решили приостановить 2

    Сергей Арно, директор Фонда братьев Стругацких, объявил о приостановке премии в области фантастики имени Аркадия и Бориса Стругацких.

    Решения было принято из-за ухода с должности председателя Андрея Стругацкого и смерти писателя-фантаста Николая Романецкого.

    Напомним, АБС-премию учредил сам Борис Стругацкий еще в 1998 году. А в 2023 году она отметила своей 25-летний юбилей.

    За время ее существования премия стала не только международной, но и самой престижной премией в области фантастической литературы в стране. Ее финалистами и лауреатами становились многие видные писатели.

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    Редактор
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