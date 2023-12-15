Продюсеры «Колеса времени» и «Ведьмака» делают сериал по «Иноземью» Тэда Уильямса

Исполнительный продюсер «Колеса времени» Майк Вебер, а также компании Platige Image («Ведьмак») и Mount Devil работают над телеадаптацией серии романов «Иноземье» Тэда Уильямса.

Серия насчитывает четыре книги: «Город золотых теней», «Река голубого пламени», «Гора из черного стекла» и «Море серебряного света».

По сути, это смесь киберпанка и фэнтези, в которой люди в виртуальной реальности путешествуют по разным фантастическим мирам и вселенным.

Деталей творческого и актерского состава пока нет. Даты выхода — тоже.