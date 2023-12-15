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    Продюсеры «Колеса времени» и «Ведьмака» делают сериал по «Иноземью» Тэда Уильямса

    15 декабря 2023
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    15.12.2023
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    Исполнительный продюсер «Колеса времени» Майк Вебер, а также компании Platige Image («Ведьмак») и Mount Devil работают над телеадаптацией серии романов «Иноземье» Тэда Уильямса.

    Серия насчитывает четыре книги: «Город золотых теней», «Река голубого пламени», «Гора из черного стекла» и «Море серебряного света».

    По сути, это смесь киберпанка и фэнтези, в которой люди в виртуальной реальности путешествуют по разным фантастическим мирам и вселенным.

    Деталей творческого и актерского состава пока нет. Даты выхода — тоже.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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