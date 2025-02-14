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Проникновенная фантастика с невероятным Робертом Паттинсоном — первые отзывы на «Микки-17»

Андрей Квасков
14 февраля 20:53
65
1 минута на чтение
Вчера в Лондоне прошла премьера «Микки-17» Пон Джун Хо («Паразиты»), после которой в сети появились первые впечатления от зрителей.

Практически все остались в восторге от актерского таланта Роберта Паттинсона, который сумел создать невероятную химию с самим собой, а благодаря мимике зритель запросто будет различать клонов на экране.

Режиссер «Не смотрите наверх» Адам Маккей назвал фильм уморительным, диким, порой по-настоящему душераздирающим и идеальной аллегорией на адскую стадию капитализма, в которой мы сейчас находимся.
IndieWire
Будьте уверены, Пон Джун Хо по-прежнему очень хорош в создании фильмов.
Fandango
Роберт Паттинсон еще раз доказывает, что он один из лучших и самых разноплановых актеров современности. Первая половина фильма просто великолепна — смешная, жестокая, милая, а затем история переходит в нечто более сильное и своевременное в классической манере Джун Хо. Весь актерский состав великолепен — особенно Марк Руффало. Однозначно рекомендую, особенно любителям большой, умной и сумасшедшей фантастики.
BJ Colangelo
Джун Хо снял еще один шедевр, проникновенное и неловко смешное размышление о капитализме, колонизации и коррупции с великолепным актерским составом.
Российская премьера «Микки-17» ожидается 7 марта.

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Андрей Квасков
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