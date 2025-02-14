Проникновенная фантастика с невероятным Робертом Паттинсоном — первые отзывы на «Микки-17»





Практически все остались в восторге от актерского таланта Роберта Паттинсона, который сумел создать невероятную химию с самим собой, а благодаря мимике зритель запросто будет различать клонов на экране.



Режиссер «Не смотрите наверх» Адам Маккей назвал фильм уморительным, диким, порой по-настоящему душераздирающим и идеальной аллегорией на адскую стадию капитализма, в которой мы сейчас находимся.

Вчера в Лондоне прошла премьера «Микки-17» Пон Джун Хо («Паразиты»), после которой в сети появились первые впечатления от зрителей.