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Райан Рейнольдс показал удаленную сцену с Гамбитом
Дмитрий Кинский
27 августа 18:11
454
1 минута на чтение
Райан Рейнольдс поделился небольшой удаленной сценой из «Дэдпула и Росомахи» с Гамбитом в исполнении Ченнинга Татума.
В ролике мутант осматривает поле боя после битвы Сопротивления с Кассандрой Новой и ее прихвостнями. Однако его отвлекает появившийся за спиной межпространственный портал на подобие тех, что создает Доктор Стрэндж.
В фильме Гамбит говорил, что у него нет родного мира в отличие от Х-23, Логана и других героев. Но, похоже, TVA нашла для него новый дом. Скорее всего, его отправили либо на Землю-10005, либо на Землю-616 из киновселенной Marvel.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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