Райан Рейнольдс показал удаленную сцену с Гамбитом

Райан Рейнольдс поделился небольшой удаленной сценой из «Дэдпула и Росомахи» с Гамбитом в исполнении Ченнинга Татума.

В ролике мутант осматривает поле боя после битвы Сопротивления с Кассандрой Новой и ее прихвостнями. Однако его отвлекает появившийся за спиной межпространственный портал на подобие тех, что создает Доктор Стрэндж.

В фильме Гамбит говорил, что у него нет родного мира в отличие от Х-23, Логана и других героев. Но, похоже, TVA нашла для него новый дом. Скорее всего, его отправили либо на Землю-10005, либо на Землю-616 из киновселенной Marvel.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.