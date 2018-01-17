Режиссёр восьмого эпизода «Звёздных войн» Райан Джонсон рассказал подробности о ещё одной удивительной сцене из фильма, которая оставила многих поклонников саги в недоумении. Речь, конечно же, о поразительной сцене с Леей.

Спойлер

Осторожно, спойлеры!

Внимание, спойлеры к «Последним джедаям»! Если вы их ещё не посмотрели, то лучше почитайте про версию фильма, из которой вырезали всех «сильных женщин».

Во время космической баталии торпеда попала прямо в командный мостик корабля Сопротивления, где и находилась Лея. Корпус был уничтожен, а весь экипаж, находившийся в отсеке, оказался в космосе. Спустя пару минут нам показывают Лею — обмороженная, она приходит в себя и при помощи Силы долетает до космического корабля. Её встречают, оказывают помощь, но она тут же теряет сознание.

Райан Джонсон разъяснил, что эта сцена появилась благодаря Кейтлин Кеннеди, президенту Lucasfilm. Она вспомнила слова Люка из шестого эпизода: джедай утверждал, что в Лее скрыт тот же потенциал, что и в нём.

Главная идея заключает в следующем: Сила проявилась в тот момент, когда Лея оказалась в космосе. Причём это не что-то выдающееся, потому что в космосе нет сопротивления. Всё, что требовалось — лететь в невесомости, это [проявление Силы] вышло совершенно инстинктивно.

Самое важное для меня, что эта ситуация напоминает случаи, когда родители ребёнка, застрявшего под машиной, находят в себе силы её приподнять. Похоже на мысли в голове «это не закончится сегодня, я ещё не со всем разобрался». Лея словно тонула, и перед ней был только один путь на поверхность.

Райан Джонсон

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