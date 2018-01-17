Райан Джонсон объяснил фанатам сцену с Леей из «Последних джедаев» Кот-редактор 17.01.2018 Новости, Яндекс 2 минуты на чтение Режиссёр восьмого эпизода «Звёздных войн» Райан Джонсон рассказал подробности о ещё одной удивительной сцене из фильма, которая оставила многих поклонников саги в недоумении. Речь, конечно же, о поразительной сцене с Леей. Осторожно, спойлеры! Внимание, спойлеры к «Последним джедаям»! Если вы их ещё не посмотрели, то лучше почитайте про версию фильма, из которой вырезали всех «сильных женщин». Во время космической баталии торпеда попала прямо в командный мостик корабля Сопротивления, где и находилась Лея. Корпус был уничтожен, а весь экипаж, находившийся в отсеке, оказался в космосе. Спустя пару минут нам показывают Лею — обмороженная, она приходит в себя и при помощи Силы долетает до космического корабля. Её встречают, оказывают помощь, но она тут же теряет сознание. Райан Джонсон разъяснил, что эта сцена появилась благодаря Кейтлин Кеннеди, президенту Lucasfilm. Она вспомнила слова Люка из шестого эпизода: джедай утверждал, что в Лее скрыт тот же потенциал, что и в нём. Главная идея заключает в следующем: Сила проявилась в тот момент, когда Лея оказалась в космосе. Причём это не что-то выдающееся, потому что в космосе нет сопротивления. Всё, что требовалось — лететь в невесомости, это [проявление Силы] вышло совершенно инстинктивно. Самое важное для меня, что эта ситуация напоминает случаи, когда родители ребёнка, застрявшего под машиной, находят в себе силы её приподнять. Похоже на мысли в голове «это не закончится сегодня, я ещё не со всем разобрался». Лея словно тонула, и перед ней был только один путь на поверхность. Райан Джонсон Читайте также Disney анонсировали новую трилогию и сериал по «Звёздным войнам» 10.11.2017 Подробностей почти не сообщается. Известно лишь, что новые картины не будут связаны с семьёй Скайуокеров. «Последние джедаи»: 20 деталей, которые вы не заметили 19.12.2017 Что означают имена героев, почему Люк назвал меч «лазерным», как фильм связан с Расширенной вселенной и подтверждение каноничности Дарта Ревана. Райан Джонсон ответил на вопросы фанатов о личности Сноука 20.12.2017 Режиссёр сравнил этого злодея с Императором из оригинальной трилогии. «Последние джедаи»: все вырезанные и удалённые сцены 22.12.2017 Третий урок Люка, подробности о дезертирстве Финна и эффектный трюк капитана Фазмы. В Сети появилась «шовинистская версия» восьмого эпизода «Звёздных войн» 16.01.2018 Из неё удалили почти всех женских персонажей, а также убрали сцену с зелёным молоком. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. comments powered by HyperComments Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe. Показать комментарии Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с условиями пользования сервисом HyperComments и пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил.