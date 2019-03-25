Bethesda у себя на сайте запустила раздачу культовой ролевой игры The Elder Scrolls III: Morrowind. Акция невиданной щедрости приурочена к 25-летию вселенной.

Чтобы получить игру, нужно войти в свою учётную запись на сайте, перейти по ссылке и ввести код TES25TH-MORROWIND. Торопитесь, акция действует только 25 марта! На аккаунте активируется GOTY-издание игры, включающее все вышедшие дополнения — Bloodmoon и Tribunal. Скачать игру можно будет только из собственного лаунчера издателя.

Кроме того, компания начала распродажу цифровых копий игр The Elder Scrolls и устроила бесплатные дни игры в многопользовательской TES Online. Попробовать MMO-версию можно с 28 марта по 3 апреля.