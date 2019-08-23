Продолжаем рассказывать о видеоиграх, которые можно добавить в библиотеку в рамках временных акций в разных онлайн-магазинах. Сегодня можно забрать пиксельный платформер Fez и — в очередной раз — стартовое издание мультиплеерного экшена For Honor.

Fez можно получить на странице магазина Epic Games — просто добавьте игру себе в библиотеку. Доступно до 29 августа.

Стандартное издание (без дополнений) For Honor можно забрать в магазине Ubisoft — для этого достаточно зарегистрироваться. Акция продлится до 28 августа 11:00 мск.

Кроме того, EGS объявил, какие игры будут бесплатно доступны с 29 августа — это высокооцененные Inside и Celeste. Первый — простой платформер с элементами головоломок — рассказывает историю о потерянном мальчике, который в жутком сером мире ищет свою сестру. А Celeste — уже хардкорный платформер — описывает страдающую от депрессии девушку, которая хочет покорить гору Селест.