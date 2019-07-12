Давно мы не обращались к нашей нерегулярной рубрике «Раздача» — в её рамках мы рассказываем о видеоиграх, которые можно бесплатно добавить себе в библиотеки в разных сервисах и интернет-магазинах.

3 августа Paradox Interactive выпустит следующую часть пошаговой стратегии Age of Wonders — на этот раз с уклоном в научную фантастику и космооперу, с подзаголовком Planetfall. По такому поводу издатель устроил раздачу предыдущей части — фэнтезийной Age of Wonders 3. Чтобы её получить, нужно зайти на страницу игры в Steam и добавить её в библиотеку. Акция продлится до 15 июля. На DLC раздача не распространяется, но их можно приобрести по скидке.

А магазин издателя Epic Games продолжает устраивать еженедельные акции с бесплатными играми. На этот раз в ней участвует первая часть Torchlight, экшен-RPG от бывших создателей Diablo. Чтобы её добавить в библиотеку, нужно перейти на страницу и нажать «Загрузка». Игру можно забрать до 18 июля, а потом в акции будет участвовать платформер Limbo от студии Playdead.