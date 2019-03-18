В середине марта игровые СМИ обратили внимание на любительский проект разработчика Джейсона Льюиса из компании Obsidian. Он работает профессиональным художником окружения степени senior, а в свободное время представляет, как мог бы выглядеть шутер Star Wars Dark Forces 1995 года на современном движке UE4.

Смотрится впечатляюще!

Больше работ можно найти на странице разработчика на ArtStation. А на форуме видеоблогера BlueDrake42 можно скачать файлы для установки самой технической демки — правда, для этого нужно зарегистрироваться. BlueDrake42 показал в видео, что демка из себя представляет.

Ранее видеоблогер показал фанатскую версию гоночной игры 1999 года Star Wars Episode I: Racer, сделанный на движке UE4. Ремейк получил возможность устанавливать вид от первого или от третьего лица, улучшенную по сравнению с оригиналом физику и возможность задействовать ИИ, чтобы покорять трассу не в одиночку, а с противниками. Выглядит очень эффектно!

Сейчас эксклюзивными правами на создание видеоигр по вселенной Star Wars владеет EA, которая выпускает новые продукты не слишком часто. Последняя игра компании, Star Wars Battlefront II, стала вышла в ноябре 2017-го, и тогда её релиз вызвал громкий скандал из-за системы микротранзакций. Компания будет владеть правами на выпуск игр до 2023 года.

По информации СМИ, сейчас EA готовят одиночную игру Star Wars Jedi Fallen Order, которая должна выйти осенью этого года. Её представят на Star Wars Celebration в апреле.