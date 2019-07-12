Разработчикам шутера Ion Maiden пришлось сменить название из-за судебного иска группы Iron Maiden

Студия Voidpoint выпустила новый трейлер своего грядущего фантастического шутера Ion Maiden… вернее, теперь он называется Ion Fury — всё из-за судебного иска от музыкантов Iron Maiden.

Легендарная метал-группа подала иск к издателю в конце мая 2019-го. Музыканты потребовали два миллиона долларов за нарушение прав на товарный знак. Представители группы посчитали, что реклама и игра вводят покупателей в заблуждение, будто Iron Maiden как-то связана с шутером, хотя это не так. В иске также приводились случаи, когда фанаты действительно считали, что игра как-то относится к музыкантам.

В итоге издатель и разработчик решили не ввязываться в судебное разбирательство и переименовали игру — новое название и представили в трейлере. Voidpoint также назвали дату выхода в релиз из раннего доступа — 15 августа. Кроме того, команда подчеркнула, что с 18 июля цена на шутер возрастёт, поскольку теперь в нём в два раза больше контента, чем было на старте. Пока цена в России по-прежнему составляет 435 рублей.

В основе Ion Fury лежит движок Build Engine, который для студии 3D Realms в своё время создал Кен Сильверман. Его использовали разработчики Duke Nukem 3D, Blood, Shadow Warrior, Witchaven и других игр.

Пока что Ion Fury выйдет только на PC, но позднее релиз (без конкретных дат) запланирован и на PS4, Xbox One и Nintendo Switch.