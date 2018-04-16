В марте мы писали, что студия KING Art Games вышла на Kickstarter со стратегией в реальном времени Iron Harvest. Отличные новости: за месяц разработчикам удалось привлечь около полутора миллионов долларов! Это значит, что мы не только сможем сыграть в видеоигру по миру художника Якуба Розальски, но и получим несколько дополнительных особенностей.

Первоначально авторы запрашивали 450 тысяч долларов — эти деньги собраны за первый день. Остальная сумма позволила разблокировать объявленные сверхцели: режим «новая игра+», карты испытаний, режим быстрых сражений, кооперативные сценарии и даже новую кампанию.

В Iron Harvest игроки возьмут под контроль одну из трёх противоборствующих фракций: Саксонскую империю, Польскую республику и Руссвет. В целом, геймплей будет напоминать классические стратегии в реальном времени с управлением отрядами, техникой и героями. Каждой стороне разработчики посвятят отдельную одиночную кампанию. В дальнейшем, студия планирует выпускать бесплатные DLC и обновления.

Примерная дата выхода — декабрь 2019 года. Iron Harvest разрабатывают для PC, PS4 и Xbox One.

Ранее, в 2016 году, в продажу поступила настольная игра Scythe (у нас её издали как «Серп»). В ней игроки брали под контроль одну из фракций и приводили её к победе, развивая экономические и военные ресурсы.