Студия KING Art Games вышла на Kickstarter со своим новым проектом — игрой Iron Harvest. Это стратегия в реальном времени, действие которой разворачивается в вымышленном мире известного художника Якуба Розальски. Это он нарисовал популярные иллюстрации, на которых боевые дизельные роботы шагают среди лесов и полей. Это мир альтернативной истории «1920+», в основу которого легла Варшавская битва 1920 года и Советско-польская война.

В Iron Harvest игроки возьмут под контроль одну из трёх противоборствующих фракций: Саксонскую империю, Польскую республику и Руссвет. В целом, геймплей будет напоминать классические стратегии в реальном времени с управлением отрядами, техникой и героями. Кроме того, разработчики обещают поддержку мультиплеера (с сезонами и матчмейкингом по рангу), кооперативные миссии и три продолжительные одиночные кампании. В дальнейшем, студия планирует выпускать бесплатные DLC и обновления.

За первый день KING Art Games удалось собрать всю требуемую сумму. Теперь у разработчиков есть ещё 30 дней, чтобы собрать деньги на дополнительные сверхцели. Среди них режим «новая игра+», карты испытаний, режим быстрых сражений и даже новая кампания. Минимальный платёж, открывающий доступ к игре, составляет 45 долларов. Он даст цифровую копию игры в Steam и GOG, а также доступ к бета-версии. Iron Harvest планируют выпустить на трёх платформах: PC, PS4 и Xbox One.

Планируемая дата выхода намечена на декабрь 2019 года.

Ранее, в 2016 году, в продажу поступила настольная игра Scythe (у нас её издали как «Серп»). В ней игроки брали под контроль одну из фракций и приводили её к победе, развивая экономические и военные ресурсы.