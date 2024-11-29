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Рэйчел Зеглер поет в отрывке из ремейка «Белоснежки»

Дмитрий Кинский
26 декабря 12:46
92
1 минута на чтение
Disney опубликовала небольшой отрывок из ремейка «Белоснежки», в котором Рэйчел Зеглер исполняет песню Waiting on a Wish.
В фильме прозвучат как классические песни из мультфильма 1937 года, так и совершенно новые, написанные Бенджем Пасеком и Джастином Полом.
За постановку отвечает Марк Уэбб (дилогия «Нового Человека-паука»). А сценарий ленты написали Грета Гервиг («Барби») и Эрин Крессида Уилсон (сериал «Винил»).
Премьера состоится 21 марта 2025 года.
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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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