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Режиссер «Добычи» начал съемки нового фильма во вселенной «Хищника»
Андрей Квасков
28 августа 14:31
23
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Издание AVPGalaxy объявило о начале съемок нового фильма во вселенной «Хищника». Лента получила название «Пустоши» (Badlands).

Режиссером картины выступит Дэн Трахтенберг, который ранее снял «Добычу» — приквел кинофраншизы про хищника.

В «Пустоши» зрителей будет ждать совершенно новая история, события которой развернутся в будущем. Главными героями выступят две сестры, сильно непохожие друг на друга.

Если верить слухам, то одну из главных ролей в фильме сыграет Эль Фаннинг («Великая», «Неоновый демон»).

Даты выхода у ленты пока нет.

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Андрей Квасков
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