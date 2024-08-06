Режиссер «Добычи» начал съемки нового фильма во вселенной «Хищника»





Режиссером картины выступит Дэн Трахтенберг, который ранее снял «Добычу» — приквел кинофраншизы про хищника.





В «Пустоши» зрителей будет ждать совершенно новая история, события которой развернутся в будущем. Главными героями выступят две сестры, сильно непохожие друг на друга.





Если верить слухам, то одну из главных ролей в фильме сыграет Эль Фаннинг («Великая», «Неоновый демон»).





Даты выхода у ленты пока нет.

Издание AVPGalaxy объявило о начале съемок нового фильма во вселенной «Хищника». Лента получила название «Пустоши» (Badlands).