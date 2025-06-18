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Режиссер фильма Elden Ring Алекс Гарленд начал проходить оригинальную игру в седьмой раз

Андрей Квасков
18 июня 13:50
182
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Режиссёр будущей экранизации Elden Ring Алекс Гарленд в беседе с IGN рассказал о своих впечатлениях от оригинальной игры.

Гарланд уже отмечал, что несколько раз прошел RPG от From Software, но останавливаться он не планирует — сейчас постановщик пытается осилить игру в седьмой раз.

Что касается боссов, то Радана Гарленд считает «довольно простым», если использовать призыв фантомов, а вот в бою с Маленией пришлось попотеть. В качестве тактики постановщик предпочитает бросаться на противников, чему он научился в серии Dark Souls.

Конкретных подробностей об экранизации Elden Ring пока нет, но у Гарленда уже есть кандидат на главную роль.

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Андрей Квасков
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