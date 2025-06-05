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Режиссер «Хищника: Убийца убийц» вдохновлялся «Акирой» и «Аркейном» для создания антологии

Андрей Квасков
5 июня 18:28
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Режиссёр антологии «Хищник: Убийца убийц» Дэн Трахтенберг в интервью Polygon рассказал, что значительное влияние на стиль фильма оказал «Аркейн». Более того, над «Хищником» работал Стивен Дж. Мейер, ведущий аниматор шоу по League of Legends.
Главным источником вдохновения для Трахтенберга стало культовое аниме«Акира»(1988).
Это аниме в детстве поразило меня эмоциональной глубиной и уровнем экшена. Кажется, в том возрасте я ещё не посмотрел достаточно картин с настолько взрослой тематикой. И такого экшена я в то время тоже не видел.

Есть ряд вещей, которые возможны только в анимированном формате.
«Хищник: Убийца убийц» выйдет уже 6 июня на Hulu..

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Андрей Квасков
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