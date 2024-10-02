Режиссер короткометражки по Papers, Please объявил о планах снять сериал по «Черной книге»

от студии Morteshka . Об этом «Кинопоиске». Никита Ордынский объявил о планах снять экранизацию игры «Черная книга». Об этом сообщили Режиссер





Адаптация будет выпущена в формате лайв-экшена из восьми эпизодов. Сейчас пишется сценарий, но каких-то конкретных сроков премьеры пока нет. В создании шоу задействованы и создатели игры из Morteshka.







Для Ордынского это будет не первый опыт в экранизации видеоигр. Ранее он снял короткометражки по Papers, Please и Beholder.





