Режиссер короткометражки по Papers, Please объявил о планах снять сериал по «Черной книге»

Режиссер Никита Ордынский объявил о планах снять экранизацию игры «Черная книга» от студии Morteshka. Об этом сообщили в «Кинопоиске».
Адаптация будет выпущена в формате лайв-экшена из восьми эпизодов. Сейчас пишется сценарий, но каких-то конкретных сроков премьеры пока нет. В создании шоу задействованы и создатели игры из Morteshka.
Для Ордынского это будет не первый опыт в экранизации видеоигр. Ранее он снял короткометражки по Papers, Please и Beholder.
«Черная книга» представляет собой карточную RPG о молодой колдунье Василисе, которая путешествует по Пермской губернии Российской империи и борется с темными силами.