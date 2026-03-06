КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Фантастические дорамы: лучшие корейские фильмы и сериалы 2025 года
Мужество и вера Зака Снайдера: как режиссёр вкладывает в фильмы себя
Какие фильмы смотреть в марте 2026 года? Фантастика и ужасы в России и мире
Фильмы по книгам Ричарда Матесона. Куда приводят невероятно уменьшающиеся легенды

«Бегущий человек»: как создавалась первая экранизация с Арнольдом Шварценеггером
Как снимает Гильермо дель Торо. Рецепт идеального монстра
Режиссер «Легенды о волках» показал тизер нового мультфильма — «Родственные души»

Андрей Квасков
6 марта 17:57
1
1 минута на чтение
Вышел первый тизер мультфильма «Родственные души» (Kindred Spirits) — нового проекта Томма Мура, режиссёра «Тайны Келлс», «Песни моря» и «Легенды о волках».

История разворачивается в 1847 году. Ирландская девочка Мара, бежавшая в Нью-Йорк во время Великого голода, знакомится с мальчиком по имени Тушка из народа чокто. Вместе они отправляются в путешествие по Северной Америке в поисках семьи и нового дома. За героями будет наблюдать дух брата Мары Дэна, который не может смириться со своей смертью.

Пока у проекта нет точной даты премьеры — студия Cartoon Saloon ищет партнёров для производства, но ориентировочно «Родственные души» планируют выпустить в 2028 или 2029 году.
Андрей Квасков
