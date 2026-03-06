Режиссер «Легенды о волках» показал тизер нового мультфильма — «Родственные души»





История разворачивается в 1847 году. Ирландская девочка Мара, бежавшая в Нью-Йорк во время Великого голода, знакомится с мальчиком по имени Тушка из народа чокто. Вместе они отправляются в путешествие по Северной Америке в поисках семьи и нового дома. За героями будет наблюдать дух брата Мары Дэна, который не может смириться со своей смертью.







Пока у проекта нет точной даты премьеры — студия Cartoon Saloon ищет партнёров для производства, но ориентировочно «Родственные души» планируют выпустить в 2028 или 2029 году.



Вышел первый тизер мультфильма «Родственные души» (Kindred Spirits) — нового проекта Томма Мура, режиссёра «Тайны Келлс», «Песни моря» и «Легенды о волках».