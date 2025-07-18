Режиссер «Тора: Рагнарек» снимет нового «Судью Дредда»

Издание THR сообщило, что Тайка Вайтити («Кролик Джоджо», «Тор: Рагнарек»
) выступит режиссером нового фильма про Судью Дредда.
Сценарием занимается Дрю Пирс, известный по «Железному человеку 3» и «Миссии невыполнима: Племя изгоев».
Сейчас экранизация находится на ранней стадии разработки. По словам журналистов, сюжет больше вдохновлен комиксами, нежели предыдущими адаптациями, делая упор на построение лора и черный юмор.
Новый «Дредд» задуман как увлекательный научно-фантастический блокбастер, который будет отражать актуальные культурные события.