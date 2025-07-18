Режиссер «Тора: Рагнарек» снимет нового «Судью Дредда»

«Кролик Джоджо», «Тор: Рагнарек»





Сценарием занимается Дрю Пирс, известный по «Железному человеку 3» и «Миссии невыполнима: Племя изгоев».







Сейчас э кранизация находится на ранней стадии разработки. По словам журналистов, сюжет больше вдохновлен комиксами, нежели предыдущими адаптациями, делая упор на построение лора и черный юмор.





Новый «Дредд» задуман как увлекательный научно-фантастический блокбастер, который будет отражать актуальные культурные события.

Издание THR сообщило, что Тайка Вайтити () выступит режиссером нового фильма про Судью Дредда.