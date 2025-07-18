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Режиссер «Тора: Рагнарек» снимет нового «Судью Дредда»

Андрей Квасков
18 июля 14:18
172
1 минута на чтение
Издание THR сообщило, что Тайка Вайтити («Кролик Джоджо», «Тор: Рагнарек») выступит режиссером нового фильма про Судью Дредда.

Сценарием занимается Дрю Пирс, известный по «Железному человеку 3» и «Миссии невыполнима: Племя изгоев».

Сейчас экранизация находится на ранней стадии разработки. По словам журналистов, сюжет больше вдохновлен комиксами, нежели предыдущими адаптациями, делая упор на построение лора и черный юмор.

Новый «Дредд» задуман как увлекательный научно-фантастический блокбастер, который будет отражать актуальные культурные события.

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Андрей Квасков
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