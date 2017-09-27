К актёрскому составу «Empire V» — экранизации одноимённого романа Виктора Пелевина — неожиданно присоединился рэпер Оксимирон. Он сыграет главного злодея по имени Митра. Об этом сообщил в специально записанном ролике:

Вот как рэпер прокомментировал ситуацию:

Лавры Айс Кьюба не дают мне покоя, поэтому в следующем году полезу в большое кино.

Кроме того, к актёрскому составу присоединились Наталья Андрейченко (Иштар) и Константин Богомолов (Иегова). Главного героя Раму играет Павел Табаков. Режиссёр и соавтор сценария фильма — Виктор Гинзбург, который в 2011 году выпустил экранизацию другой книги Пелевина, «Generation П». «Empire V», по словам Гинзбурга, станет своего рода духовным продолжением «Generation П». Вот как постановщик кратко описывает картину:

Это невероятная история о вампирах, которые управляют человечеством, высасывая из нас радость, мечты и «баблос». Empire V станет в некотором смысле сиквелом Generation П, ответом на вопрос, оставшийся без ответа: «Кто этим всем управляет?».

Премьера фильма намечена на ноябрь 2018 года.