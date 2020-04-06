Издательство Steamforged Games вместе с Capcom выпустит настольную игру по Resident Evil 3. В конце апреля будет запущена Kickstarter-кампания по сбору денег на ее создание.
Это будет кооперативная сурвайвл-игра, которую можно проходить как в одиночку, так и с друзьями — до четырех человек. Она включает в себя уникальные сценарии и сюжетную кампанию на 19 часов.
Последнее довольно забавно, так как прохождение ремейка Resident Evil 3 в среднем занимает всего 5 часов.
Игроки возьмут под контроль знаковых персонажей вроде Джилл Валентайн и Карлоса Оливейра, которые должны покинуть Раккун-Сити.
Чтобы выжить в разгар эпидемии Т-вируса, придется внимательно следить за ресурсами, принимать разумные решение и остерегаться неожиданных угроз (механика из настольной Resident Evil 2).
Также авторы пообещали, что бэкеры в комплекте с игрой получат миниатюру Джилл, если до 28 апреля на Kickstarter подпишется свыше 2,5 тысячи пользователей. Осталось набрать около тысячи!
Напомним, Steamforged Games прежде делала настольные игры и по другим франшизам вроде Dark Souls или Horizon Zero Dawn.
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