Издательство Steamforged Games вместе с Capcom выпустит настольную игру по Resident Evil 3. В конце апреля будет запущена Kickstarter-кампания по сбору денег на ее создание.

Это будет кооперативная сурвайвл-игра, которую можно проходить как в одиночку, так и с друзьями — до четырех человек. Она включает в себя уникальные сценарии и сюжетную кампанию на 19 часов.

Последнее довольно забавно, так как прохождение ремейка Resident Evil 3 в среднем занимает всего 5 часов.

Игроки возьмут под контроль знаковых персонажей вроде Джилл Валентайн и Карлоса Оливейра, которые должны покинуть Раккун-Сити.

Чтобы выжить в разгар эпидемии Т-вируса, придется внимательно следить за ресурсами, принимать разумные решение и остерегаться неожиданных угроз (механика из настольной Resident Evil 2).

Также авторы пообещали, что бэкеры в комплекте с игрой получат миниатюру Джилл, если до 28 апреля на Kickstarter подпишется свыше 2,5 тысячи пользователей. Осталось набрать около тысячи!

Напомним, Steamforged Games прежде делала настольные игры и по другим франшизам вроде Dark Souls или Horizon Zero Dawn.