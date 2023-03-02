Режиссер «Чернобыля» снимет сериал «День триффидов» от Amazon

Режиссер Йохан Ренк, работавший над «Чернобылем», поставит для Amazon сериал по мотивам научно-фантастического романа «День триффидов» Джона Уиндема.

По данным The Hollywood Reporter, историю расскажут с точки зрения нескольких персонажей в разных городах.

По сюжету, однажды ночью небо осветил зеленый звездный дождь, люди вышли на улицы, чтобы посмотреть на это чудо, а утром проснулись слепыми. Более того, на них открыли охоту… ожившие растения триффиды.

Сейчас Amazon ищет для проекта сценариста. Актерский состав пока тоже не назначен.