Режиссер «Чернобыля» снимет сериал «День триффидов» от Amazon

Режиссер Йохан Ренк, работавший над «Чернобылем», поставит для Amazon сериал по мотивам научно-фантастического романа «День триффидов» Джона Уиндема.
По данным The Hollywood Reporter, историю расскажут с точки зрения нескольких персонажей в разных городах.
По сюжету, однажды ночью небо осветил зеленый звездный дождь, люди вышли на улицы, чтобы посмотреть на это чудо, а утром проснулись слепыми. Более того, на них открыли охоту… ожившие растения триффиды.
Сейчас Amazon ищет для проекта сценариста. Актерский состав пока тоже не назначен.
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Кот-император | 24.01.2023
Разговоры о новой адаптации ходят с 2014 года.
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