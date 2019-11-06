Режиссёр «Джокера» Тодд Филлипс в интервью изданию IndieWire разъяснил один из нераскрытых моментов картины, касающийся судьбы соседки Артура Флэка — девушки Софи (её сыграла Зази Битц).

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Во втором акте мы узнаём, что на самом деле близость Артура и Софи полностью выдумана самим Артуром. Эту истину нам преподносят в сцене, где комик вламывается к ней в квартиру, а та просит его уйти. Затем нам показывают, как он уходит по коридору, а судьбу героини не раскрывают — то ли Флэк её убил, то ли оставил в живых.

Он определённо её не убивал, говорю это вам как режиссёр и сценарист. Нам понравилась идея этой сцены, которая работает для зрителей как лакмусовая бумажка с вопросом «насколько он безумен?». Большинство людей, которых я спрашивал, говорили, что он не убивал её, потому что они поняли идею — он убивает только тех людей, которые поступили с ним плохо. Она ему ничего плохого не сделала. Большинство людей это понимало, что, даже будучи злодеем, Артур следует определённому кодексу. И, конечно, он не убивал эту женщину с площадки. Тодд Филлипс, режиссёр

Постановщик добавил, что первоначально в фильме была сцена, которая точно давала понять — Софи осталась жива. Её показывали, когда Артур пришёл на шоу Мюррея Франклина — героиня бы просто смотрела телевизор. Однако Тодд Филлипс вырезал этот фрагмент, поскольку посчитал, что повествование должно вестись только от лица Артура.

По итогам прошедшего уикенда мировая касса «Джокера» перешагнула рубеж в 900 миллионов долларов — это рекорд среди фильмов с рейтингом R. Сейчас картина занимает четвёртое место в списке самых кассовых фильмов DC. Её опережают «Аквамен» (1,148 миллиарда долларов), «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» (1,081 миллиарда) и «Тёмный рыцарь» (1,004 миллиарда). Бюджет фильма составил 60 миллионов долларов.